Pogba a luat decizia FINALA! Real si Barcelona au intrat in alerta. Ce se intampla cu transferul de 150 de milioane

Paul Pogba si-a decis viitorul!

Indiferent daca Jose Mourinho ramane sau nu pe Old Trafford, Pogba vrea sa plece de la United. Daily Mail scrie ca francezul a purtat o discutie cu sefii, in care le-a transmis clar intentiile sale. United nu-i va da drumul in ianuarie, insa e deschisa la negocieri in vara anului viitor. Gigantii Spaniei au inceput sa umble deja in conturi. Real si Barca se vor lupta pentru a-l avea pe campionul mondial. Barca a incercat o miscare si in aceasta vara, insa a renuntat rapid dupa ce s-a lovit de o pozitie ferma a lui Manchester United.