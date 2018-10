Florentino Perez apasa butonul de PANICA! Transferul GALACTIC pregatit pentru iesirea din criza a Realului

Daca in perioada Zidane&Ronaldo s-a stabilit record de meciuri consecutive cu gol marcat, acum Real Madrid n-a mai inscris de 4 meciuri!

Real Madrid trece printr-o perioada foarte dificila - de la 1-0 cu Espanyol, echipa lui Lopetegui a suferit 3 infrangeri si a facut un egal, 0-0, nereusind in acest partide sa inscrie vreun gol! Astfel, Florentino Perez a decis sa faca un transfer important in iarna, anunta Cadena SER.

Eden Hazard este principala tinta a campioanei Europei. Jucatorul belgian are 7 goluri in primele 8 etape si a declarat saptamana aceasta ca viseaza la transferul la Real Madrid. Un alt avantaj al acestui transfer este ca Hazard ar fi eligibil pentru primava UEFA Champions League, desi a evoluat pentru Chelsea in Europa League.

Cei de la Chelsea doresc insa 200 de milioane de euro pentru Hazard insa, la fel ca in cazul lui Courtois, Real spera sa obtina un pret mai bun deoarece Hazard mai are contract pana in vara lui 2020.