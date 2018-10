El e omul care poate sa salveze sezonul Realului! Hazard a anuntat ca vrea sa joace pe Bernebeu: "E visul meu din copilarie"

Eden Hazard are un sezon excelent si e gata sa plece la Real Madrid.

Belgianul Hazard a fost aproape de Real Madrid in vara, insa in cele din urma a ramas la Chelsea, iar acum face un sezon extraordinar.

Hazard spune ca nu a uitat insa de Real Madrid, clubul copilariei sale, iar acum se afla in dificultate.



"Vreau ce e mai bine atat pentru mine cat si pentru club, cei de aici mi-au oferit totul. Nu vreau sa zic ca voi semna un contract nou, iar apoi sa nu mai semnez. Asa ca o sa vedem. Uneori ma trezesc dimineata si ma gandesc ca vreau sa plec. Apoi vreau sa raman. E o decizie grea. E vorba despre viitorul meu. Am 27 de ani, in ianuarie voi avea 28", a spus Hazard.

In vara, belgianul sublinia faptul ca viseaza sa joace pentru Real Madrid inca din copilarie.

"Real Madrid e cel mai mare club din lume. Nu vreau sa mint. Visez sa joc pentru ei inca din copilarie. Visam la acest club, dar o sa vedem, nu vreau sa vorbesc despre asta in fiecare zi. O sa vorbim despre viitorul meu in curand".