Neymar la Barcelona?! Raspunsul presedintelui catalan lamureste totul: PLANUL transferurilor din iarna la Barca

S-a vorbit despre intoarcerea lui Neymar la Barcelona.

Presa internationala a prezentat un scenariu incredibil in ultimele zile: Neymar ar putea reveni la Barcelona pentru aceeasi suma pe care a plecat la PSG.

Totusi, presedintele clubului catalan, Josep Maria Bartomeu, "nu are planuri" in ceea ce priveste revenirea lui Neymar si a respins posibilitatea semnarii unui contract in ianuarie.

"Neymar a plecat si nu este asteptat sa revina la Barcelona, nu sunt planuri in ceea ce priveste aducerea lui inapoi. Nu avem programat niciun transfer in ianuarie, daca nu intervine nicio schimbare in planurile noastre. Sunt jucatori de categoria B care au dat semnale ca pot face parte din prima echipa", a explicat presedintele catalanilor.

Josep Maria Bartomeu a vorbit si despre situatia lui Ernesto Valverde pe banca Barcelonei.

"El are contract aici pentru sezonul acesta si urmatorul. Suntem foarte multumiti de Ernesto, care si-a impus tactica si are coerenta", a marturisit presedintele Barcei.

Neymar a plecat de la Barcelona la PSG in schimbul sumei de 222 milioane de euro, iar in ultimele zile au aparut zvonuri conform carora el ar putea reveni la echipa catalana, dar s-a vorbit si despre posibilitatea ca el sa ajunga la Real Madrid.