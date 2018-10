"Ne-am despartit! A fost decizia lui!" Anuntul neasteptat facut de Bruna despre Neymar! De ce nu mai formeaza un cuplu

Neymar s-a despartit de iubita lui chiar cand au inceput sa apara zvonuri ca cei doi s-au logodit!

Actrita si modelul brazilian Bruna Marquezine a confirmat oficial ca s-a despartit de starul celor de la PSG, Neymar. Bruna, 23 de ani, a facut anuntul la o gala ce a avut loc joi seara in Brazilia.

"A fost o decizie care a venit de la el, dar exista mult respect, exista multa iubire pentru el si pentru ceea ce am trait. Nu vorbesc de obicei despre viata mea personala. O voi face acum pentru ca trebuie sa vorbesc insa se va intampla doar o singura data" a spus Bruna intr-un interviu, conform Goal.

Au aparut zvonuri ca despartirea a fost cauzata de diferentele de opinie in ceea ce priveste politica din Brazilia, tara aflata in mijlocul campaniei pentru alegerea unui nou presedinte. Insa Bruna a negat acest lucru: "Vreau sa fie clar ca nu a fost acesta motivul. A fost decizia lui, dar pastram respectul si iubirea, totul e in regula" a mai spus Bruna.