"Nu ma atingeti la c****!" Reactie incredibila a lui Neymar cand a fost intrebat de REVENIREA la Barca! Ce s-a intamplat

Neymar s-a intors la Barcelona pentru un consult medical.

Paris Saint-Germain a anuntat saptamana aceasta ca Neymar va lipsi 10 saptamani de pe gazon in urma accidentarii grave de pe 23 ianuarie - brazilianul va reveni abia in perioada sferturilor UEFA Champions League, sperand ca PSG va ajunge acolo! Liderul din Franta o intalneste pe Manchester United in optimile competitiei.

Neymar a decis sa mearga la Barcelona pentru un consult medical si a fost asteptat la cabinet de catre jurnalistii de la Sport Catalunya. Acestia au profitat de oportunitate pentru a-l intreba pe Neymar despre o revenire la FC Barcelona, mutare despre care se speculeaza de luni bune!

Daca initial nu a vrut sa ofere vreun comentariu, Neymar a avut o replica dura pentru jurnalisti!