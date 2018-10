Intelegerea SECRETA a lui Neymar cu PSG s-a aflat! Brazilianul, gata sa plece pe o suma ametitoare: anuntul facut astazi

Neymar si presedintele lui PSG, Nasser Al Khelaifi, au ajuns la o intelegere.

Ajuns la PSG in vara lui 2017, Neymar nu a reusit pana acum sa isi creasca nivelul pe care il avea la Barcelona - desi a sperat sa ajunga un candidat cu sanse mari la Balonul de Aur, Neymar nu este creditat cu sanse nici anul acesta. In plus, in ultimul an au existat multe zvonuri care spuneau ca Neymar nu va sta prea mult la PSG.

Conform celor de la Cadena SER, Neymar s-a inteles cu presedintele lui Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, ca despartirea sa aiba loc vara viitoare! Iar suma pentru care s-ar face transferul ar fi aproape identica cu cea platita de PSG in schimbul sau: 220 de milioane de euro! Suma ar scadea la 200 de milioane de euro daca Neymar ar ramane la PSG pana in vara lui 2020.

Iar destinatia ar fi o surpriza enorma - FC Barcelona, cea despre care s-a scris din ce in ce mai mult in ultimele zile ca este interesata sa-l readuca pe Neymar! In plus, nici brazilianul nu ar spune nu, nefiind un secret faptul ca a ramas atasat de club si oras.

Cei de la PSG se gandesc deja la un posibil inlocuitor al lui Neymar.