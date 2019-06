Neymar, aproape de transferul la Barca! OFERTA INCREDIBILA pregatita de catalani: trei jucatori, inclusi in afacere! Suma platita

Neymar este tot mai aproape de o revenire la Barcelona.

Jurnalistii spanioli scriu ca PSG si Barcelona au accelarat discutiile pentru transferul lui Neymar, iar cele doua cluburi vor sa incheie tratativele cat mai repede. Desi initial seicii de la PSG nu concepeau sa-l cedeze pe brazilian sub 300 de milioane de euro in conditiile in care au platit 222 milioane pentru a-l aduce de la Barcelona, acum cei de la PSG se pot multumi si cu oferta pregatita de catalani.

Potrivit sport.es, PSG va incasa sub 200 de milioane de euro in schimbul lui Neymar, dar poate primi si trei jucatori. Coutinho, Dembele si Rakitic sau Umtiti sunt fotbalistii pe care Barcelona este pregatita sa-i sacrifice pentru a-l aduce pe Neymar.

Motivul pentru care cele doua se grabesc

Neymar este pregatit sa recurga la o decizie radicala in cazul in care PSG nu ii va permite sa plece in aceasta vara. Potrivit presei spaniole, starul brazilian este hotarat sa boicoteze pregatirea de vara in cazul in care mutarea pe Camp Nou nu se va realiza.

MundoDeportivo scrie ca Neymar spera sa ajunga la Barcelona pana pe 8 iulie. In eventualitatea in care transferul nu se va realiza pana atunci, Neymar nu se va prezenta la pregatirea de vara a PSG-ului si nici la partidele amicale pe care echipa le are programate. Totusi, Neymar spera sa nu se ajunga pana in acest punct si cele doua cluburi sa ajunga la o intelegere.

Decizia lui Neymar este cu atat mai surprinzatoare cu cat vine la doar cateva zile dupa declaratiile dure facute de presedintele lui PSG. Nasser Al-Khelaifi a declarat raspicat ca nu va mai accepta comportamentul de vedeta al unora dintre fotbalisti si vrea ca toti jucatorii sa aiba o atitudine normala fata de club si suporteri.