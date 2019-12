Perez a dat un MUNTE de bani pentru a-l aduce, insa a dezamagit complet! Cine e primul fotbalist de care ar putea sa scape Real Madrid! Anuntul facut de Zidane

Zidane a vorbit despre situatia lui Jovic.

Real Madrid s-a impus cu 3-1 pe terenul celor de Brugge in ultima partida in grupele Champions League. Madrlienii erau calificati de dinainte de aceasta partida, insa trupa lui Zidane a facut un joc bun si a reusit sa se impuna. In acesta partida, Zidane a decis sa il titularizeze pe Jovic, jucator care a evoluat foarte putin pentru madrileni in acest sezon. Sarbul nu a avut o prestatie buna, iar in minutul 77 a fost inlocuit cu Benzema. La finalul partidei, Zidane a vorbit despre situatia lui Jovic si spune ca este strict problema lui cand il va mai folosi.



"E problema mea, nu a voastra. Nu cred ca se simte pierdut. A jucat putin, iar un jucator are nevoie sa joace pentru a te simti bine. Cred ca s-a miscat bine si trebuie sa continue sa munceasca asa cum o face si acum. Nu este usor pentru ca nu joaca mult, dar stie situatia. Are nevoie sa joace, e adevarat", a declarat Zidane la finalul partidei.

Jovic a ajuns in aceasta vara la Madrid in schimbul a 60 de milioane de euro de la Frankfurt si se anuntat un transfer de marca pentru Real. In acest sezon, Jovic a jucat 12 meciuri pentru Real Madrid in toate competitiile, dintre care doar in 4 titular si a marcat un singur gol.