Mbappe le da sperante fanilor lui PSG! Mesajul postat de atacantul francez pe social media 

Starul francez si-a aratat dragostea pentru fanii parizieni.

Kylian Mbappe s-a intors la Paris dupa ce a parasit Euro 2020 chiar din optimi. Nationala Frantei a fost eliminata de Elvetia, chiar pe National Arena, iar starul lui PSG a ratat penalty-ul decisiv si a trimis-o pe echipa pregatita de Petkovic in sferturile competitiei.

Dupa evolutia stearsa contra Elvetiei, atacantul a trebuit sa suporte numeroase critici din partea presei internationale si a suporterilor. Fanii lui Paris Saint-Germain au tinut sa isi arate sustinerea pentru jucatorul lor. Au afisat un banner in care era inscriptionat mesajul: "Rasism, linsare mediatica: sprijin pentru K.M.". Mbappe a fost impresionat de acest gest si a tinut sa imortalizeze momentul si sa il impartaseasca cu urmaritorii sai de pe Instagram, la care a adaugat descrierea: "Familia PSG", insotita de doua inimioare.

Starul francez a fost subiectul principal al presei in ultima saptamana, dupa ce a anuntat ca nu isi va prelungi contractul cu PSG, care expira in vara lui 2022. Atacantul le-a comunicat sefilor clubului ca doreste sa plece la Real Madrid. Chiar daca va ramane pe Parc des Princes, sau va ajunge pe Bernabeu, suporterii au tinut sa isi arate sustinerea fata de Mbappe si sa ii fie alaturi in aceasta perioada grea.

Potrivit AS, PSG are in plan un super-inlocuitor pentru francez. Lionel Messi, care nu si-a prelungit intelegerea cu Barcelona si este liber de contract in acest moment, este noua tinta a parizienilor, in cazul in care Mbappe va pleca la Real Madrid in aceasta vara. Argentinianul este prieten bun cu Neymar, din perioada cand jucau pe Camp Nou.