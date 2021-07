Dupa Lampard si Mbappe, FCSB il are acum si pe noul Kante! :) "E pe tot terenul, pentru mine este deja o realitate!"

FCSB isi propune sa adune cei mai buni tineri jucatori din Romania.

In prezent, echipa lui Gigi Becali are in componenta jucatori precum Tavi Popescu, Denis Harut, Olimpiu Morutan sau Florinel Coman. Totusi, dintre toti jucatorii tineri, Giovanni Becali crede ca Darius Olaru este jucatorul cu cel mai mare potential.

Impresarul chiar l-a comparat pe Olaru cu Kante, superstarul lui Chelsea si al nationalei Frantei. Kante este unul dintre cei mai apreciati fotbalisti din lume, avand un parcurs dificil in cariera.

"La FCSB mai este un jucator… nu stiu daca e de valoarea celorlalti, dar e un jucator care e cauta in lume. Il cheama Olaru! E un fotbalist foarte util multor echipe.

Un jucator ca Olaru… Kante e unul dintre jucatorii care sunt cei mai scumpi din lume in momentul acesta! A venit de la Leicester, a luat campionatul cu Claudio Ranieri, s-a facut miracolul englezesc si uite cum joaca. Cand joaca el, merge echipa… tine toata echipa. El il indruma si pe Pogba, e pe tot terenul.

Asta e! Olaru poate sa fie viitorul Kante, are deja 22 sau 23 de ani. Peste un an e matur deja. Pentru mine e o realitate", a declarat Giovanni Becali la AS.ro.

In varsta de 23 de ani, Darius Olaru este cotat la 3.5 milioane de euro, conform Transfermarkt. Ajuns la FCSB de la Gaz Metan n ianuarie 2020, Olaru a adunat 47 de meciuri pentru FCSB, in care a reusit 11 goluri si 5 pase de gol. A debutat in echipa nationala in amicalul cu Georgia.