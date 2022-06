Momentul în care Karim Benzema și Jose Mourinho s-au certat fără menajamente: "Noroc că nu am renunțat"

Atacantul francez a cucerit trofeul cu Real Madrid şi a fost golgheterul competiţiei, cu 15 goluri. Benzema se află pe locul al treilea în clasamentul general al marcatorilor din Liga Campionilor, la egalitate cu polonezul Robert Lewandowski, cu 86 de reuşite fiecare.

Într-un interviu acordat publicației "Onze Mondial", starul francez a vorbit despre începuturile sale pe Santiago Bernabeu, mărturisind că adaptarea a fost una dificilă, iar relația cu Jose Mourinho a fost destul de complicată.

"Am jucat din instinct, sunt un jucător instinctiv. Ceea ce îmi vine în minte fac pe teren. Nu mi-am spus niciodată: 'voi juca împotriva acestui fundaș, fac asta sau asta'.

Primul meu sezon, primele șase luni au fost foarte dificile. Eram singur, nu vorbeam limba... Așa că totul a fost complicat. În plus, am ajuns într-o lume nouă, la o altă echipă, un alt fotbal. Noroc că nu am renunțat.

Am avut o mică problemă și cu Jose Mourinho. Ne-am întâlnit la hotel, am discutat, era ziua înaintea meciului cu Mallorca. Nu voia să mă bage pe teren. Ne-am certat și i-am spus: 'Mâine joci cu mine, voi marca și vei câștiga acest meci'. Următoarea zi am marcat și am câștigat cu 1-0", a declarat francezul, citat de Marca.

Karim Benzema, favoritul lui Lionel Messi pentru Balonul de Aur 2022

Benzema, ajuns la 34 de ani, a traversat cel mai bun sezon din carieră, cu 44 de goluri în 46 de meciuri la Real Madrid. Atacantul a fost golgheter atât în La Liga (27 de goluri), cât și în Champions League (15 goluri), reușind să câștige ambele competiții alături de echipa sa.

"Nu cred că există dubii. Este foarte clar că Benzema a avut un an spectaculos și a fost esențial în Liga Campionilor, mai ales în fazele eliminatorii. Cred că anul ăsta nu există dubii (n.r - în privința câștigătorului)", a spus Leo Messi, în interviul acordat pentru TyC Sports.