FC Barcelona a început în forță confruntarea, însă Real Madrid a fost cea care a deschis scorul în minutul 45+1, chiar înainte de pauză. În partea a doua, Karim Benzema a dat startul recitalului. A marcat un hat-trick (50', 58', 80') și a calificat formația dirijată de Carlo Ancelotti în finala competiției interne.

Momentul în care jucătorii Barcelonei au cedat, în măcelul cu Real Madrid

Sergi Roberto, integralist în măcelul de pe Camp Nou, a vorbit după meci și a evidențiat momentul în care Barca a picat. Jucătorul a precizat că golul lui Vinicius de la finalul primei părți a fost suficientă cât să spulbere mental trupa lui Xavi Hernandez în fața propriilor fani, pe un stadion arhiplin.

„Golul de dinainte de pauză ne-a omorât. Moral, am suferit de la ei. Nu am mai putut să ne facem jocul în partea secundă. În prima repriză am fost superiori lor pentru ceva timp. E o rușine, pentru că am vrut să ne luptăm pentru cele două titluri care ne-au mai rămas, dar asta nu ne va afecta campionatul”, a spus Sergi Roberto, citat de Tuttomercatoweb.

Xavi, reacție nervoasă după Barcelona - Real Madrid 0-4! Ce i-a reproșat arbitrului

Xavi, antrenorul celor de la FC Barcelona, a avut o reacție nervoasă imediat după finalul partidei. Tehnicianul s-a dus ”glonț” la centralul partidei, Martinez Munuera, cu care a avut un dialog aprins, lucru care poate fi observat ușor din imaginile surprinse de fotoreporterii prezenți pe Camp Nou.

În urma dialogului pe care l-a purtat cu arbitrul, Xavi s-a ales cu un cartonaș galben și a fost nevoie de intervenția lui Oscar Hernandez, secundul și fratele său. Potrivit spaniolilor de la Sport.es, Xavi i-a reproșat arbitrului decizia luată în urma unui duel între Alaba și Kessie, pe care nu l-a sancționat cu un fault.

Ce se întâmplă acum cu catalanii

Eliminată din Cupa Spaniei, Barcelona a rămas implicată doar în lupta la titlu din La Liga pe finalul acestui sezon. Catalanii au un avans liniștitor față de rivala Real Madrid, de 12 puncte, cu 11 etape înainte de finalul sezonului.

În următoarea etapă, Barcelona va juca împotriva celor de la Girona, ocupanta locului 11, iar Real Madrid va avea un alt examen dificil, cu Villarreal, pe teren propriu