Ce spun colegii lui Jude Bellingham despre sclipirea fotbalistului din El Clasico

Galacticii au produs surpriza pe „Estadio Olimpico”, după ce Jude Bellingham a înscris o „dublă” și a întors soarta partidei în favoarea formației dirijate de Carlo Ancelotti.

Luka Modric, veteran și om de bază la Real Madrid, a vorbit despre evoluția starului englez și a subliniat faptul că pare că Jude Bellingham se află de o viață la echipa „blanco”, nu doar de câteva luni.

„Suntem foarte fericiți pentru el. Nu e nicio coincidență că s-a adaptat atât de bine. E un tip grozav, talent extraordinar pe care-l arată zi de zi. Felicitări lui!

Pare că Jude Bellingham se află aici de foarte multe timp, nu doar de trei luni”, a spus Luka Modric, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

⚪️ Luka Modrić: "It seems Jude Bellingham has been here for a long time, not three months!".

"We are all very happy with him. It's no coincidence that he has adapted so well. He's top guy, has extraordinary talent he is showing every day. Congrats to him". pic.twitter.com/PxQCDZJ6vl