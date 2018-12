Incredibil! Jucatorul din Liga I platit mai bine decat Balonul de Aur Modric! Cati bani a luat Baptista pentru fiecare minut jucat la CFR

Adus cu surle si trambite pentru a o duce pe CFR in Liga Campionilor si a castiga titlul in Romania, brazilianul Julio Baptista a jucat 43 de minute in 4 luni.

Julio Baptista, fotbalist cu un CV impresionant, cu experienta la Real Madrid, Arsenal si AS Roma, a fost adus in vara de CFR Cluj. In varsta de 37 de ani, cel poreclit "Bestia" a venit pe cel mai mare salariu din Liga I: 45.000 euro net pe luna!

De cand a venit in Romania, Baptista a jucat doar 43 de minute pentru campioana CFR, in trei partide. El a intrat 20 de minute cu Gaz Metan, 1 minut cu Sepsi OSK si 22 de minute cu Dudelange.

Potrivit ProSport, Baptista a incasat 4.186 de euro pentru fiecare minut jucat pentru CFR Cluj, mai mult decat iau Modric ori Griezmann la Real si Atletico!

180.000 euro a luat Baptista de cand a venit in Romania.

Un singur jucator ia mai multi bani decat Baptista per minut jucat. Este vorba despre Cristiano Ronaldo, care incaseaza circa 4.940 euro pentru fiecare minut petrecut pe teren, potrivit calculelor. Ronaldo incaseaza 2.5 milioane euro pe luna si a jucat 2.024 minute pentru Juventus.