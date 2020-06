Milioane de fani asteptau raspunsul! Ce se intampla acum cu clauza care ii permitea lui Messi sa plece LIBER de la Barcelona

A fost panica luni de zile printre fanii Barcelonei!

Clauza care ii permitea sa plece liber la finalul sezonului i-a tinut pe jar pe suporteri. Acum, spiritele pot sa se linisteasca. :)

Potrivit ESPN, termenul pana la care Messi trebuia sa informeze clubul ca doreste sa plece era 30 mai.

Superfotbalistul argentinian are contract cu Barcelona pana in vara anului 2021, iar Messi nu a manifestat nici o dorinta de a pleca in aceasta vara.

"Balonul de Aur" a recunoscut ca ar vrea sa isi incheie cariera la Newell's Old Boys, echipa la care a debutat la varsta de 7 ani, dar recent a spus ca nu va pleca de la Barcelona prea curand.

Acum in varsta 32 de ani, Lionel Messi este jucatorul Barcelonei din anul 2000. In echipa de seniori, castigatorul a 6 "Baloane de Aur" a jucat 718 meciuri, inscriind 627 de goluri si dand 261 de pase decisive.