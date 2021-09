Messi e istorie! Ansu Fati s-a întors pe teren și a înscris spectaculos! Cum a marcat noul decar al Barcei

Scorul a fost deschis de Memphis, din penalty, iar Luuk de Jong a dublat avantajul catalanilor în prima repriză. Meciul a fost unul special, iar Barcelona avea nevoie de victorie după ultimele meciuri, încheiate la egalitate.

Ansu Fati a intrat în teren în minutul 81, reprezentând astfel revenirea sa după accidentarea suferită anul trecut în toamnă, dar și debutul său în tricoul cu numărul 10, lăsat liber de Leo Messi.

Barcelona's new No. 10 Ansu Fati is back after 322 days ????❤️ pic.twitter.com/IAlXz4OiwA