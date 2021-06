Barcelona si-a prezentat noul echipament din sezonul urmator! Nimeni nu l-a recunoscut pe Ansu Fati! Schimbare completa de look a pustiului-minune

Catalanii isi schimba "hainele" pentru noul sezon si vor sa-si schimbe si norocul.

Dupa ce au avut un nou sezon dezamagitor, in care au reusit sa castige doar Cupa Spaniei, catalanii spera sa-si schimbe norocul o data cu noile echipamente pe care mai multi fotbalisti le-au prezentat pentru noua stagiune.

Printre cei care au fost fotografiati in noile haine se numara si Ansu Fati, speranta de viitor a clubului, unde este vazut ca un urmas la tronul lui Messi, in special datorita precocitatii de care a dat dovada, dar si a talentului imens de care dispune tanarul international spaniol.



Acesta a aparut in poze cu un nou look, mai exact o noua frizura, neobisnuita pentru fanii Barcelonei, care insa spera sa-l vada cat mai rapid inapoi pe teren, fotbalistul avand probleme cu accidentarile si nejucand nici un meci in 2021.