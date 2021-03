Pustiul minune al Barcelonei, OUT pana sezonul viitor! Lovitura importanta pentru Ansu Fati care s-ar putea opera din nou 

Pustiul minune al Barcelonei ar putea ramane pentru tot restul sezonului in afara terenului.

Ansu Fati, care s-a accidentat in noiembrie 2020, ar putea fi supus unei noi interventii chirurgicale, lucru care ar insemna ca fotbalistul in varsta de 18 ani sa nu mai poata reveni pe gazon pana la finalul acestei stagiuni.

Potrivit jurnalistilor de la Mundo Deportivo, meniscul lui Fati nu s-a refacut, iar mijlocasul ar avea nevoie de o noua operatie.

Spaniolul a apucat sa joace 10 meciuri pentru barcelona in acest sezon, reusind 5 goluri si 4 assist-uri. In plus, in toamna, Ansu Fati a marcat si pentru nationala Spaniei, in meciul cu Ucraina din Nations League, in care a dat si o pasa decisiva.

In cazul in care va suferi o noua operatie, pustiul ar urma sa rateze nu doar meciurile Barcelonei din acest sezon, ci si participarea cu echipa nationala a Spaniei fie la Euro 2020, fie la Jocurile Olimpice de la Tokyo.