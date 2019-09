Blestemul ACCIDENTARILOR continua la Real Madrid! Un alt jucator s-a accidentat si e OUT din lot! Anuntul facut Zidane

Un alt jucator de real Madrid s-a accidentat.

Ferland Mendy, fundasul stanga titular al "galacticilor" a suferit o accidentare in meciul cu Sevilla si nu s-a antrenat marti, anunta Marca. Pe acelasi post joaca si Marcelo, care este de asemenea accidentat, astfel ca Zidane ar putea sa il foloseasca pe Nacho Fernandez in urmatoarea partida a madrilenilor, care se va disputa pe Santiago Bernabeu, miercuri de la ora 22:00, in fata celor de la Osasuna.

Zidane: "Imi pare rau sa il vad pe Ferland din nou accidentat!"



Antrenorul celor de la Real Madrid, Zinedine Zidane, a se arata deranjat de aceasta accidentare, insa spera ca Mendy si ceilalti jucatori accidentati sa revina cat mai repede.

"Ma deranjeaza sa il vad din nou pe Ferland afara, mai ales ca era bine si fericit sa revina la lot. Sunt lucruri care se intampla, rabdare si recuperare. Ma deranjeaza extrem de mult aceste lucruri pentru ca nu imi doresc ca jucatorii mei sa fie accidentati, insa asta face parte din fotbal. Avem multa grija de ei iar echipa care lucreaza aici este foarte buna, dar nu conteaza doar asta si trebuie sa acceptam. Jucatorii nu se odihnesc niciodata, meciuri la nationala, apoi sapte meciuri care urmeaza, la echipa, apoi iar la nationala. Deranjat sunt, preocupat nu", a spus Zidane la conferinta de presa.