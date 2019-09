Benzema l-a egalat pe Messi! E omul anului la Real Madrid: performanta incredibila a francezului

Karim Benzema ramane cel mai important om al Realului in 2019.

Francezul a inscris golul decisiv in victoria 1-0 cu Sevilla, in minutul 64.

Cu aceasta reusita, Benzema a ajuns la borna 20 de goluri marcate in 2019, lucru reusit doar de alti patru atacanti din cele mai importante ligi europene. Lionel Messi, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe si Sergio Aguero sunt ceilalti patru care au reusit acest lucru.

Totusi, desi Benzema e in acest moment la egalitate cu Messi, numarul 10 de la Barcelona a acumulat 20 de goluri in 2019, insa in acest nou sezon argentinianul abia a inceput sa joace, revenit dupa o accidentare.

Lewandowski si Mbappe i-au depasit pe ceilalti trei, avand 21 de reusite.

Ramane de vazut care dintre cei cinci va mentine ascensiunea si va inscrie cel mai mult in acest sezon care se anunta unul spectaculos.