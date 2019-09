"Am luat aceasta decizie!" Primele declaratii ale lui Zidane dupa ce Perez ii cauta inlocuitor! Ce spune despre plecarea de la Real Madrid

Zinedine Zidane a vorbit despre zvonurile plecarii sale de la Real Madrid dupa meciul slab impotriva PSG-ului.

Antrenorul celor de la Real a profitat de conferinta de presa dinaintea meciului cu Sevilla din campionat, pentru a lamuri situatia sa la club.

Dupa ce mai multe publicatii il dadeau ca si plecat, cu Mourinho ca inlocuitor al sau, francezul a declarat ca nu planuieste sa paraseasca echipa si ca are incredere in proiectul pe care l-a construit aici.

"Cu siguranta ca voi continua sa muncesc, pana in ultimul minut. Cat timp imi ofera aceasta posibilitate. Nu ma surprind criticile, asa este in viata, intotdeauna au fost momente complicate la acest club, am trecut peste ele.

Nu am de ce sa spun daca ma deranjeaza sau nu ca se vorbeste de Mourinho. Situatia este asta, atunci cand pierzi un meci, nu poti sa eviti lucrurile astea.

Este usor sa spui ca regret ca am revenit intr-un moment complicat. Am luat aceasta decizie, de a ma intoarce si sunt aici, nu doar cand castigam", a spus Zidane conform cotidianului Sport.

Real Madrid se afla pe locul 3 in clasamentul La Liga, cu 8 puncte, la doua puncte diferenta de liderul, Sevilla. Cele doua se intalnesc maine, intr-o partida care va avea loc pe stadionul celor de la Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan.