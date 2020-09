LOVITURA pentru Messi! Urmeaza o intalnire de FOC cu Bartomeu! Ce ii va cere presedintele clubului inainte de startul noului sezon!

In urmatoarele zile, argentinianul va trebui sa poarte o discutie cu presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu. Cei doi vor negocia salariul din noul sezon al fotbalistului, caruia oficialul clubului ii va cere sa faca un nou efort financiar.

Messi nu este in cele mai bune relatii cu Bartomeu, insa va trebui sa participe la aceasta discutie pentru a-si da acordul cu privire la reducerea salariala.

Clubul de pe Camp Nou se confrunta cu o criza financiara cauzata de pandemie. Potrivit jurnalistilor de la Deportes Cuatro, echipa a avut pierderi de 98 de milioane de euro in sezonul 2019/20.

In aceste conditii, Barcelona trebuie sa reduca o parte din salariile celor mai importanti fotbalisti, primul vizat fiind Messi. Jurnalistii din Spania se asteapta ca intalnirea fotbalistului cu Bartomeu sa fie una cu scantei.

