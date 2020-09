Inca o LOVITURA pregatita de spaniolii de la Dinamo! A jucat impotriva lui Messi sezonul trecut si are peste 100 de meciuri in Bundesliga, iar acum vine in Stefan cel Mare!

Dinamo negociaza pentru transferul unui jucator care a activat in campionate puternice precum Bundesliga si La Liga.

Pablo de Blasis (32 ani) a ramas liber de contract dupa despartirea de Eibar, acolo unde a jucat in ultimele doua sezoane. De asemenea, extrema stanga are peste 100 de meciuri in Bundesliga, acolo unde a jucat pentru Mainz.

Nascut in Argentina, de Blasis a debutat la Gimnasia La Plata, echipa antrenata de Diego Maradona in prezent.

Mutarea argentinianului a fost data de gol chiar de Transfermarkt, unde jucatorul apare deja ca si transferat la Dinamo. Oficialii spanioli si jucatorul s-ar afla deja in negocieri avansate, anunta Gazeta Sporturilor.