Nu e Mane! Ce jucator doreste Koeman de la Liverpool, pentru a face un cuplu stelar cu Messi

Triplul castigator de Cupa Campionilor Europeni, Sjaak Swart, a dat o declaratie care i-a uimit pe toti.

Swart detine recordul de meciuri jucate pentru Ajax Amsterdam si a facut parte din 'generatia de aur' a echipei, alaturi de jucatori ca Johan Neeskens sau Cruyff. Fostul mare jucator a dat o declaratie interesanta pentru cei de la voetballzone.nl, in care spune ca antrenorul Barcelonei, Ronald Koeman, il doreste pe Mohamed Salah.

Majoritatea zvonurilor il dadeau pe Sadio Mane aproape de Barcelona. Acest argument era intarit de faptul ca Ronald Koeman l-a antrenat pe senegalez si la Southampton, fiind un jucator pe placul lui.

"Stiu ca Ronald il vrea pe el, si, stiu ca si Salah vrea sa vina. Nu va pot spune de unde stiu. Adica urmarindu-l de mai bine de trei sezoane, inclusiv prestatia din meciul cu Leeds, cine nu si l-ar dori in echipa?", a declarat Sjaak Swart pentru voetballzone.nl

Salah si Mane nu sunt singurii jucatori despre care s-a vorbit ca ar putea ajunge la Barcelona. Giorginio Wijnaldum este in continuare dorit de Koeman, insa situatia jucatorului a ramas neclara.

Mutarea lui Salah este una dificila avand in vedere ca jucatorul mai are contract pana in 2023. Pe langa acest lucru, Barcelona nu are in acest moment o situatie financiara, care sa o poata face sa plateasca mai mult 100 de milioane de euro.

Salah evolueaza la Liverpool din 2017 si a debutat in acest sezon cu un hattrick impotriva lui Leeds United.