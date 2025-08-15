Liverpool și Bournemouth se confruntă vineri seară, de la ora 22:00, în direct pe VOYO. Este meciul de deschidere al noului sezon din eșalonul de elită al Angliei. Următoarele trei stagiuni din Premier League se vor vedea, așadar, în exclusivitate pe VOYO!



Florin Gardoș știe cine va câștiga Premier League: ”Nu ai cum să nu te gândești la ei!”



Prezent la emisiunea ”Play On Sport” de pe VOYO, Florin Gardoș, fost internațional român, a explicat că echipa ”cormoranilor” este favorită la câștigarea campionatului și în acest sezon, mai ales că Liverpool a avut o campanie de transferuri extrem de interesantă.



”Pentru mine, sezonul trecut, a doua cea mai mare surpriză a fost faptul că a câștigat campionatul, asta pentru că nu au făcut niciun transfer și au schimbat antrenorul.



Acum, s-au schimbat rapid lucrurile, Liverpool a adus mulți jucători. Și, atunci, cumva, nu ai cum să nu te gândești că Liverpool o să ia din nou campionatul”, a spus Gardoș.



Liverpool i-a adus în această fereastră de transfeurri pe Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremi Frimpong, Giovanni Leoni, Armin Pecsi și pe Freddie Woodman.



Echipa pregătită de Arne Slot a cheltuit 334 de milioane de euro în această campanie pe achiziții! O sumă uluitoare pentru ”cormorani”, care nu obișnuiesc să arunce cu astfel de sume în perioadele de mercato.

