Fundașul francez joacă din 2018 la Barcelona, alături de care a câștigat titlul, Cupa Spaniei și Supercupa. După patru ani pe Camp Nou, Lenglet este foarte aproape de o mutare în Premier League, la Tottenham.

Echipa lui Antonio Conte s-a înțeles cu Barcelona pentru împrumutul jucătorului pentru un sezon. Lenglet s-a înțeles deja cu cei de la Tottenham ”încă de săptămâna trecută”, notează jurnalistul Fabrizio Romano, pe pagina sa de Twitter.

Momentan, cele două cluburi pun la punct ultimele detalii pentru transferul lui Lenglet. Nu se cunosc detalii suplimentare cu privire la o posibilă clauză de cumpărare definitivă.

Tottenham are set to sign Clément Lenglet from Barcelona, here we go! Loan deal agreed, valid until June 2023 - Lenglet already accepted last week, personal terms agreed ????⚪️ #THFC

Clubs still in contact on final details - there’s no option to buy clause included, as of now. pic.twitter.com/LchnxvxvlP