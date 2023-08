Pleacă de la FC Barcelona direct în Premier League! Anunțul făcut de presa internațională 

Clement Lenglet (28 ani) nu rămâne la FC Barcelona, unde a revenit în această vară după împrumutul la Tottenham și se întoarce în Premier League. Clubul catalan a ajuns la un acord cu Aston Villa pentru împrumutul fundașului francez până pe 30 iunie 2024, mutarea urmând a fi oficializată în cursul următoarelor ore.

Conducerea de pe Camp Nou a lucrat intens la plecarea lui Lenglet, asta în contextul în care salariul său este unul ridicat, reprezentând o problemă la club, care încă se confruntă cu probleme economice. Jucătorul și-a dat acordul pentru transfer.

Conform jurnalistului italian Fabrizio Romano, Clement Lenglet va semna un contract de împrumut care nu va avea inclusă o opțiune de cumpărare. Aston Villa urmează să îi acopere 75% din salariu francezului, după cum scrie sursa citată.

