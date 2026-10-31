Giuseppe De Domenico, antrenorul care l-a pregătit la academia Cantera Ribolla din Palermo, a dezvăluit că l-a propus pe atacant la AS Roma și Fiorentina, însă niciuna dintre variante nu s-a concretizat.

Povestea a fost dezvăluită de publicația PalermoToday, care a realizat un interviu cu tehnicianul italian după evoluția excelentă a lui Bîrligea în tricoul lui Frosinone. Românul a marcat de două ori în victoria cu 5-1 în fața lui Lecce, din etapa a 10-a din Serie A. Intrat pe teren în minutul 70, atacantul a înscris primul gol după doar două minute, apoi a punctat din nou în minutul 90+4.

Daniel Bîrligea a fost propus la AS Roma și Fiorentina

Giuseppe De Domenico și-a amintit că Bîrligea a fost testat la AS Roma, unde Bruno Conti i-a remarcat potențialul, dar clubul nu a făcut pasul pentru a-l păstra.

„L-am dus la Roma pentru că giallorossii au vrut să-l vadă. Am petrecut o zi la Trigoria și, la finalul probei, Bruno Conti a spus: «E ceva acolo, cred că va avea o carieră, dar hai să vedem ce alți jucători mai vin». Apoi l-am oferit și Fiorentinei, dar n-a ieșit nimic. Ce păcat că n-a crezut nimeni în noi”, a povestit italianul.

Antrenorul a explicat că Bîrligea nu a primit suficiente minute la grupele de juniori ale lui Palermo. Ulterior, atacantul a ajuns la Teramo, apoi în România, unde a evoluat pentru CFR Cluj și FCSB, înainte de revenirea în Italia.