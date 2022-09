Lovitură de proporții dată de FC Barcelona. Fotbalistul care a semnat înainte de partida cu Bayern + clauza uriașă de reziliere

FC Barcelona a impresionat în această perioadă de mercato, aducând nu mai puțin de șapte jucători. Catalanii i-au primit la echipă pe Raphinha, Jules Kounde, Robert Lewandowski, Franck Kessie, Andreas Christensen, Hector Bellerin și Marcos Alonso.

Iar acum, după ce s-a încheiat perioada de mercato, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelel social media că Gavi și-a prelungit contractul cu FC Barcelona și i-a fost setată o cauză uriașă de reziliere: 1 miliard de euro. Italianul a mai anunțat că salariul lui Gavi va fi prelungit, iar contractul va fi valabil pentru patru ani, până în iunie 2026.

