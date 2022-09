Thomas Muller îl „provoacă” pe Robert Lewandowski: „Sper să îi arătăm asta!” Gluma făcută de Mane înainte de duelul din Champions League 

Robert Lewandowski (34 ani) se întoarce pe Allianz Arena, însă din postura de rival, partida fiind deja una dintre cele mai așteptate din faza grupelor. Istoricul recent al întâlnirilor dintre campioana Germaniei și FC Barcelona nu este unul plăcut pentru fanii catalanilor, iar nemții vor să facă o demonstrație de forță și de această dată.

Thomas Muller, gata de duelul cu Robert Lewandowski

Thomas Muller (33 ani) a fost prezent la conferința de presă premergătoare partidei și a vorbit despre duelul cu fostul său coechipier, Robert Lewandowski. Fotbalistul german nu s-a arătat temător de meciul cu FC Barcelona, spunând că vrea să îi demonstreze polonezului că a greșit în decizia de a pleca de la echipă.

„Am pierdut un jucător prin calitățile sale, însă oricare fotbalist are calitățile sale diferite. Am pierdut calități, însă ne-am ales cu altele. Totul se schimbă puțin. Desigur că vor exista situații pe teren în care fanii vor spune: 'oh, acum avem nevoie să se întoarcă Lewandowski'. Dar sunt sigur că au existat și situații în care au gândit: 'oh, ne merge bine chiar și fără Lewandowski'.

Depinde de jocul pe care îl faci la finalul fiecărui meci. Lewandowski e un jucător mare, o persoană incredibilă și sper doar să îi putem demonstra că a fost o eroare să plece”, a spus Thomas Muller conform sport.es.

Sadio Mane, pus pe glume înainte de meciul cu FC Barcelona

Mai mult, mijlocașul lui Bayern Munchen a dezvăluit și gluma pe care a făcut-o Sadio Mane cu el în momentul în care a aflat că se vor înfrunta cu gruparea blaugrana, legându-se de relația de joc strânsă existentă între Muller și Lewandowski până acum.

„Sadio a tot glumit, mi-a spus ca nu cumva să fac vreo greșeală și să îi pasez lui Lewandowski în timpul meciului. Trebuie să ne facem jocul mâine și să nu ne focusăm prea mult la Lewy”, a adăugat jucătorul.