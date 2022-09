Ce se va întâmpla cu Lionel Messi? Cele două variante pe care le are pe masă starul argentinian

Argentinianul a semnat pentru campionii Franței în 2021 un acord pe de doi ani de zile și încă nu este sigur că își va prelungi înțelegerea pe încă un an.

Barcelona a fost interesată să-l aducă pe Messi înapoi pe Camp Nou, după ce a trebuit să-l lase să plece anul trecut din cauza problemelor financiare tot mai mari.

Acum că se află într-o poziție financiară puțin mai bună pe termen scurt și au explorat posibilitatea de a-l aduce pe Messi înapoi în Catalonia, atât Joan Laporta, cât și Xavi sunt deschiși la această idee.

Messi va decide ce va face după Cupa Mondială

Messi nu a luat încă nicio decizie cu privire la viitorul său și crede că este prea devreme să o facă, argentinianul e gata să aștepte câteva luni pentru a vedea cum decurg lucrurile.

În prezent, se concentrează asupra sezonului său la Paris Saint-Germain, echipa franceză având un început impresionant, iar Messi pare să își fi regăsit vechea formă.

Câștigătorul de șapte ori a Balonului de Aur a marcat trei goluri și a oferit șapte pase decisive în Ligue 1 până acum în acest sezon și formează un parteneriat excelent cu Neymar și Kylian Mbappe.

???? Leo Messi has made 12 accurate through balls in seven league games for Paris Saint-Germain this season. No player managed more than that across the WHOLE of last season in the Premier League... pic.twitter.com/AKaMM8GCdF