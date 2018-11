Lopetegui, IRONIZAT de jucatorii de la Real Madrid: "Am castigat in sfarsit un meci de campionat!" FOTO

Prima victorie dupa 5 meciuri pentru Real.

Real Madrid si-a revenit dupa o perioada cu 5 infrangeri la rand, victorie 2-0 cu Valladolidn in La Liga. Momentul decisiv a fost introducerea lui Vinicius in locul lui Asensio din minutul 73, care a deschis scorul zece minute mai tarziu, urmat de un penalty transformat de Sergio Ramos in minutul 88.

Dupa demiterea lui Julen Lopetegui in urma scorului socant din El Clasico, Florentino Perez l-a adus pe argentinianul Santiago Solari. De la venirea acestuia, Real a avut 2 meciuri castigate consecutiv, in Cupa cu Melilla, si in campionat cu Valladolid. Schimbarile acestuia au adus primele rezultate bune pentru Real dupa mai bine de o luna!

Dupa victoria cu Valladolid, Kroos a postat o poza pe o retea de socializare cu descrierea "Am castigat un meci in campionat.", presa spaniola speculand ca este un mesaj ironic pentru Lopetegui.

Si Thibaut Courtois a avut ceva de declarat dupa plecarea lui Lopetegui, spunand ca dupa demisia acestuia a revenit bucuria antrenamentelor: "Nu cred ca au avut loc mari schimbari cu Solari, insa a revenit bucuria la antrenamente pentru ca nu e usor pentru nicio echipa sa treaca printr-o perioada grea a rezultatelor. Trebuie sa continuam sa muncim."

Real Madrid a urcat de pe locul 9 pe 6 in clasament.