"A fost FORTAT sa plece!" Impresarul lui Courtois a facut lumina: MOTIVUL REAL pentru care a parasit-o pe Chelsea

Thibaut Courtois a ajuns la Real Madrid. "Galacticii" au platit 40 de milioane de euro pentru a-l lua de la Chelsea.



Imediat dupa ce transferul a fost anuntat fanii englezi s-au grabit sa-l acuze pe Courtois de tradare pe retelele de socializare. Impresarul portarului spune ca goalkeeper-ul Belgiei a luat aceasta decizie strict din motive personale, nu financiare.



"S-a inteles gresit, s-a crezut ca vrea sa plece din motive total eronate. A fost fortat sa plece deoarece copiii si sotia sa sunt la Madrid. Daca familia lui era la Londra, lucrurile ar fi stat complet altfel. Nu ar fi avut niciun motiv sa plece de la Chelsea, putea castiga trofee. Au fost motive personale si trebuie sa intelegem asta. Chelsea a inteles si a ajutat la realizarea transferului", a declarat Christophe Henrotay, impresarul lui Courtois.

Courtois a fost lansat in fotbalul mare de Genk, iar in 2011 a fost transferat de Chelsea. A fost insa imprumutat la Atletico Madrid in perioada 2011-2-14, motiv pentru care Courtois s-a atasat foarte mult de orasul Madrid, iar familia sa a ramas in Spania.