Leo Messi a ales golul PREFERAT din cariera lui: "A fost seara perfecta! Nu mi-as fi putut dori ceva mai mult"

Desi a marcat sute de goluri de-a lungul carierei, Messi isi aminteste imediat de o reusita in primul rand pentru importanta ei.

Leo Messi a povestit intr-un interviu care este golul sau preferat - a venit contra lui Real Madrid in urma cu un an. Dupa acel gol a ramas imaginea celebra cu Leo Messi aratand tricoul tuturor fanilor.

"A fost o seara perfecta, una in care totul a mers cum trebuia, in care am avut parte de tot ce imi doream. Am marcat 2 goluri in fata lui Real Madrid pe Bernabeu iar cel de-al doilea a venit in ultimul minut si ne-a adus victoria.



Si pe langa asta, a fost si golul cu 500 al meu pentru Barcelona. Nu puteam sa imi doresc mai mult de atat. Daca nu as fi marcat in acel moment, ne luam adio de la titlu in acel moment. A fost un gol care ne-a dat forta sa luptam in continuare pentru campionat.



Am meritat sa castigam acel meci si a fost un moment emotionant pentru toti catalanii. Luis Enrique a avut multe complimente pentru mine dupa meci, a spus ca sunt cel mai bun din istorie, dar as vrea sa spun ca venirea lui ne-a motivat pe toti sa luptam din nou.



Eram la pamant ca grup dar cand a venit pe Camp Nou imediat ne-a ridicat si ne-a ajutat sa jucam la cel mai inalt nivel, ne-a dat dorinta de a fi o echipa mare din nou" spune Messi intr-un interviu pentru Four Four Two.

Din pacate pentru Barcelona si Messi, titlul a fost castigat in acel an pana la urma de Real Madrid pentru prima data din 2012.