Au depasit Barcelona lui Guardiola! Ce echipa are posesie mai buna decat echipa lui Messi, Xavi si Iniesta

Au trecut vremurile in care FC Barcelona avea cea mai buna posesie din fotbal si era aproape imposibil sa le "furi" mingea lui Messi, Iniesta si Xavi.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Betis a stabilit duminica un nou record atunci cand vine vorba de posesie. Fosta echipa a lui Alin Tosca a avut o posesie de 82,51% in meciul cu Leganes.

Vechiul record apartinea Barcelonei lui Guardiola. In sezonul 2010-2011, Barcelona termina meciul cu Levante cu 82,22% posesie in etapa a 17-a din La Liga.

Quique Setien incearca inca din sezonul trecut sa implementeze acest stil de joc la formatia din Sevilla. In acest sezon, doar Manchester City si FC Barcelona au avut o medie a posesiei mai buna decat Betis. Echipa antrenata de Guardiola a avut 67,3% in timp ce baietii lui Valverde se lauda cu 66,2%. Betis a avut in acest sezon o medie a posesiei de 64,9%.

Betis a depasit la acest capitol echipe istorice precum Bayern (64,5%), Real Madrid (63,8%), PSG (60,2%) sau Juventus (59,3%).

Interesant este faptul ca in meciul cu Leganes din weekend, jucatorii lui Betis au avut peste 90% din pase complete. 816 la numar.