Antrenorul care refuza categoric o mutare la FC Barcelona! "E ca si cum ar merge Messi la Espanyol"

Nu toata lumea vrea la FC Barcelona. Un antrenor din Premier League refuza categoric trecerea pe Camp Nou.

Pochetino nu-si uita trecutul de la Espanyol si spune ca o trecere a sa la FC Barcelona este imposibila.

"Sentimentele mele pentru Espanyol sunt foarte mari. Asta face imposibila trecerea mea la Barcelona. O trecere a mea la FC Barcelona e ca si cum Messi s-ar duce la Espanyol", a declarat Mauricio Pochetino.

Tottenham o intalneste in Champions League chiar pe Barcelona, iar antrenorul lui Spurs a declarat ca jucatorii lui trebuie sa fie concentrati si competitivi si nu in ultimul rand sa se bucure de faptul ca evolueaza impotriva celui mai bun fotbalist din lume, Leo Messi.

Englezii au mari probleme de lot inainte de partida cu echipa lui Valverde. Alli, Eriksen, Vertonghen, Dembele si Aurier sunt accidentati.

"Suntem intr-o perioada in care nu avem prea mult noroc cu accidentarile. Sunt mai multi jucatori accidentati. Totusi nu suntem victime. Trebuie sa ne simtim puternici si fiecare jucator trebuie sa simta ca putem castiga acest meci", a spus antrenorul lui Tottenham.

Singura veste buna este ca Lloris are sanse mari sa revina in poarta lui Tottenham chiar in meciul de Champions League cu Barcelona.