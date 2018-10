Anonimul care i-a depasit pe Messi si Ronaldo! Cine este cel mai bun marcator din fotbalul mondial in 2018: Xavi l-a facut golgheter

Un jucator de la Al Sadd, coleg cu Xavi Hernandez, este cel mai bun marcator din fotbalul profesionist in 2018.

Algerianul Baghdad Bounedjah, atacant in varsta de 26 de ani, este fotbalistul cu cele mai multe goluri marcate la nivel profesionist in 2018. El se afla deasupra lui Messi si Ronaldo.

Baghdad Bounedjah a marcat de 40 de ori pentru Al Sadd in 2018, avand cu doua goluri mai mult decat Messi si cu trei mai mult decat Ronaldo.

In total, Bounedjah are 81 de reusite in 65 de meciuri pentru Al Sadd, in Qatar.

International algerian cu 5 goluri in 15 selectii, Bounedjah a mai jucat la RCG Oran, USM El Harrach si Etoile du Sahel.

???? Most goals for club and country in 2018... - Baghdad Bounedjah: 40 - Lionel Messi: 38 - Cristiano Ronaldo: 37 Bounedjah THE BOY! pic.twitter.com/AojkPvvoxe — The Sportsman (@TheSportsman) October 2, 2018