Laporta a făcut anunțul așteptat de toată lumea la Barcelona: ”Am rezolvat două transferuri”

Pentru asta, Xavi are nevoie de întăriri, chiar dacă a ”pus pe picioare” echipa, care nu a mai pierdut din luna decembrie în campionat și cupele europene.

Barcelona a revenit pe podium în La Liga, iar în Europa League, unde a ajuns după mai bine de 20 de ani, este calificată în sferturi, după ce a eliminat Napoli și Galatasaray.

Chiar dacă mai sunt două luni până la încheierea sezonului, Barcelona a rezolvat deja două transferuri, după cum a anunțat președintele Joan Laporta.

„Am rezolvat două transferuri pentru următorul sezon. Unul este mijlocaș, iar celălalt fundaș central. Nu am voie să le spun numele”, a spus Joan Laporta.

Of course, Franck Kessié and Andreas Christensen deals are both fully agreed.