E gata! Franck Kessie pleacă de la FC Barcelona. Cu ce echipă s-a înțeles

Cotat la 25 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, ivorianul a ajuns la gruparea catalană în iulie 2022 și ar mai fi avut contract până la finalul sezonului 2025/26. Însă FC Barcelona l-a cedat deja în Arabia Saudită.

Potrivit informațiilor furnizate de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, Franck Kessie va semna duminică sau luni cu Al Ahli. Duminică are programată și vizita medicală. 15 milioane de euro au plătit arabii pe ivorian.

Al Ahli have booked medical tests for Franck Kessié on Sunday and contract signing between Sunday/Monday ????????

Deal sealed yesterday with Barcelona around €15m fee, official statement to follow.

Here we go, confirmed ???????????????? pic.twitter.com/Se6iTwAhyN