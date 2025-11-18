Lamine Yamal, cel mai jignit jucător din Spania! Situația în care se află starul Barcelonei

Lamine Yamal este, poate, cel mai promițător tânăr din fotbalul mondial, dar viața extrasportivă pare că și-a pus, mai mult sau mai puțin, amprenta pe evoluțiile sale din ultimele luni. Cu toate acestea, dacă Barcelona ar accepta să îl cedeze pe Lamine Yamal ar doborî recordul absolut stabilit de transferul lui Neymar la PSG, în valoare de 222 de milioane de euro.

Tânărul Yamal, victima preferată a rasiștilor

Starul Barcelonei și al naționalei Spaniei are o valoare estimată la aproximativ 350 de milioane de euro, potrivit unui raport CIES. Nicio altă sumă din fotbal nu se apropie în acest moment de această cifră.

La doar 18 ani, Yamal este considerat cel mai scump fotbalist din lume, indiferent de vârstă. Depășește valori estimate pentru jucători precum Mbappe, Haaland sau Bellingham, fiecare evaluat la 180 de milioane de euro.

Referitor la viața din afara terenului de fotbal, pe lângă aventurile amoroase scoase tot mai mult în evidență de presa spaniolă, Yamal ”mai are o problemă”, aceea a faptului că este cel mai atacat fotbalist din mediul online, din La Liga.

