Lamine Yamal, cel mai jignit jucător din Spania! Situația în care se află starul Barcelonei

Lamine Yamal este, poate, cel mai promițător tânăr din fotbalul mondial, dar viața extrasportivă pare că și-a pus, mai mult sau mai puțin, amprenta pe evoluțiile sale din ultimele luni. Cu toate acestea, dacă Barcelona ar accepta să îl cedeze pe Lamine Yamal ar doborî recordul absolut stabilit de transferul lui Neymar la PSG, în valoare de 222 de milioane de euro.
Tânărul Yamal, victima preferată a rasiștilor
Starul Barcelonei și al naționalei Spaniei are o valoare estimată la aproximativ 350 de milioane de euro, potrivit unui raport CIES. Nicio altă sumă din fotbal nu se apropie în acest moment de această cifră.
La doar 18 ani, Yamal este considerat cel mai scump fotbalist din lume, indiferent de vârstă. Depășește valori estimate pentru jucători precum Mbappe, Haaland sau Bellingham, fiecare evaluat la 180 de milioane de euro.
Referitor la viața din afara terenului de fotbal, pe lângă aventurile amoroase scoase tot mai mult în evidență de presa spaniolă, Yamal ”mai are o problemă”, aceea a faptului că este cel mai atacat fotbalist din mediul online, din La Liga.
Pe locurile 2 și 3 în vizorul rasiștilor, Vinicius și Mbappe
Observatorul Spaniol pentru Rasism și Xenofobie a notat faptul că starul Barcelonei este subiectul principal al acestor atacuri din online, în 60 la sută dintre mesajele primite!
Al doilea în acest ”top” se află starul Realului, Vinicius, cu 29 la sută dintre mesaje, în timp ce Kylian Mbappe este al treilea, dar la mare distanță, cu 3 la sută .
”Am observat recent. Reprezentarea acestei figuri publice, cu originea și culoarea pielii, este o reflectare fidelă pentru acei «hateri» care încearcă să i se opună și să-l judece cu prejudecăți negative.
Ceea ce se întâmplă în fotbal este o reflectare a societății prin aceste mesaje denigratoare. Mulți dintre atacatori folosesc un limbaj agresiv sau degradant.
Mulți oameni cred că nu fac ceva atât de jignitor, dar acest lucru se poate muta în lumea reală, ducând chiar la agresiuni fizice”, a transmis Tomas Fernandez, directorul Observatorului Spaniol pentru Rasism și Xenofobie.
S-a impus la Barcelona, dar și la naționala Spaniei. Situația lui Yamal
Yamal este deja o piesă de bază la Barcelona și la naționala Spaniei. Winger dreapta de meserie, puștiul se poate lăuda deja cu 117 meciuri pentru echipa mare a Barcelonei, cu 31 de goluri marcate și 40 de pase decisive livrate.
La naționala Spaniei și-a făcut debutul în 2023, la doar 16 ani, și a strâns 23 de meciuri și șase goluri.