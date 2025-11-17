Dacă România – San Marino, mâine (ora 21:45), în ultima rundă din grupa H, a devenit un simplu meci de palmares, fără nicio miză, în schimb, în alte grupe preliminare finalul e exploziv, de-a dreptul!

De fapt, inclusiv în seria noastră, Austria – Bosnia (ora 21:45, mâine) se va disputa cu calificarea pe masă. Până atunci însă, diseară, avem șase partide în diferite grupe. Fără îndoială, meciul-vedetă va fi Germania – Slovacia (ora 21:45), la Leipzig. Pentru că aici se va juca aprig, cu calificarea pe masă!

Cele două echipe sunt la egalitate, având câte 12 puncte din cinci meciuri. Partida directă, cea din septembrie, Slovacia – Germania, s-a încheiat cu victoria gazdelor: 2-0, la Bratislava. În ciuda acestui succes, Slovacia ocupă locul 2 în clasament, deoarece, la egalitate de puncte, primul criteriu de departajare e golaverajul. La acest capitol, Germania are +7, iar Slovacia +4.

Așadar, pentru a detrona Germania de pe primul loc, naționala Slovaciei are nevoie de o victorie, diseară, la Leipzig.

Iată programul complet al serii, în preliminariile CM 2026, zona europeană, cu precizarea că toate cele șase confruntări vor începe de la ora 21:45:

*Germania – Slovacia

*Irlanda de Nord – Luxemburg

*Țările de Jos – Lituania

*Malta – Polonia

*Muntenegru – Croația

*Cehia – Gibraltar

Sport.ro va oferi aceste partide, în format LIVE TEXT, de la ora 21:45!

