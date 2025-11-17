”Tricolorii” aveau nevoie de o victorie cu Bosnia pentru a prinde locul al doilea în grupă. Miza era, de fapt, un traseu mai ușor la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, plus șansa de a fi gazdă în primul meci, cel din semifinale.



Ioan Andone: ”Ne-a lipsit Stanciu”



Nicolae Stanciu (32 de ani), mijlocașul celor de la Genoa și căpitanul naționalei României în ultimii ani, a absentat de la ultimele două acțiuni ale ”tricolorilor”, după ce a suferit o leziune fibrilară la finalul lunii septembrie. Ioan Andone, fostul mare jucător și antrenor de la Dinamo, a subliniat absența sa.



”Fălcosul” crede că naționala noastră ar fi arătat altfel la Zenica dacă l-am fi avut la dispoziție și pe Stanciu.



”Ne-a lipsit Stanciu. Era altceva cu el în teren. Are personalitate, vine la primit. Dar să fie sanatos și să se impună la Genoa. Nu fuge de minge niciodată”, a spus Andone, la Digi Sport.



Detaliile despre barajul pentru CM 2026 din Liga Națiunilor



România poate să joace în primul baraj pentru CM 2026, în urma parcursului impecabil din Liga Națiunilor, cu Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia.



Tragerea la sorți a partidelor de la barajul pentru CM 2026 este programată joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00.



Semifinalele barajului, care se vor disputa într-o singură manșă, au loc pe 26 martie 2026. Echipele din urna 4, printre care se numără și România, vor evolua în deplasare.



Confruntările decisive ulterioare, cele în urma cărora naționalele vor obține biletul pentru CM, se vor desfășura pe 31 martie 2026.

