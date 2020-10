Koeman AVERTIZEAZA dupa startul perfect de sezon la Barcelona: "Echipa asta are foame de victorii si vrea revansa!" Ce spune despre grupa SOC din Champions League

Barcelona s-a impus cu 3-0 in deplasarea de la Celta Vigo, teren pe care nu mai castigase de 5 ani!

Catalanii au un start bun de sezon, dupa victoria cu Villareal, au obtinut si a doua victorie din La Liga impotriva Celtei si se pregatesc de duelul de foc cu Sevilla.

Starea echipei il entuziasmeaza pe Ronald Koeman, cel care s-a declarat incantat de jocul facut de fotbalistii sai si a avertizat ca Barcelona are foame de titluri si isi doreste revansa dupa sezonul ratat.

"Am facut o treaba extraordinara si sunt extrem de mandru de echipa asta, am lucrat foarte bine si am jucat cu multa disciplina. Chiar si in inferioritate numerica ne-am creat cele mai mari ocazii, iar de asta trebuie sa ne bucuram.

Din prima zi aici i-am vazut pe jucatori cu multa foame si dorinta sa isi ia revansa, in sensul ca nu se poate sa accepti un astfel de sezon. Lucreaza din greu, se antreneaza mai puternic si cu mai multa intensitate. Joaca exact asa cum se antreneaza si s-a vazut ca sunt foarte puternici din punct de vedere fizic. Suntem mult mai bine decat credea lumea.

Cred ca trebuie sa fim multumiti cu tragerea la sorti, Juve si Barcelona sunt cele mai bune echipe din grupa, insa trebuie sa aratam asta. Trebuie sa ne calificam, dar ne respectam rivalii", a spus Koeman la conferinta de presa.