ANUNT OFICIAL! Primul transfer realizat de Barcelona in era Ronald Koeman

Sergino Dest a fost prezentat oficial de FC Barcelona.

Dest a fost transferat de catalani de la Ajax Amsterdam in schimbul a 26 de milioane de euro, iar suma poate creste in functie de bonusurile de performanta. Americanul a venit in echipa lui Koeamn pentru a-i lua locul lui Nelson Semedo. Portughezul s-a transferat in Premier League la Wolverhampton, in schimbul a 30 de milioane de euro.

Sergino Dest a ajuns marti Barcelona, iar joi a fost prezentat oficial de club. Intr-un filmulet postat pe pagina oficiala a echipei, tanarul fundas a fost uimit de stadionul Camp Nou.

