Gest SUPERB facut de un jucator de la Barcelona! A oprit masina in mijlocul strazii pentru un fan care a venit sa il vada

Martin Braithwaite (29 de ani) a oferit imaginea zilei in timp ce sosea la baza de antrenament a Barcelonei.

Jucatorul transferat in aceasta iarna de la Leganes, pentru suma de 20 de milioane de euro, a facut un gest impresionant in drumul spre centrul de antrenament al Barcei.

Braithwaite este cunoscut pentru comunicarea foarte buna pe care o are cu fanii, nu de putine ori intrand live pe retelele de socializare raspunzand la curiozitati.

Jucatorul e constient de statutul de rezerva pe care il are la club, dar asta nu-l face sa nu dea totul la antrenamente. Braitwaite a fost surprins oprindu-si masina in drumul spre stadion, pentru a face poza cu un fan care era in scaunul cu rotile. Gestul a fost aplaudat pe internet de catre fanii din toata lumea.