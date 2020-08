Koeman, ATAC la Setien: "Nu si-a cunoscut jucatorii!" Ce planuri are noul antrenor al Barcelonei cu starul de 120 de milioane de euro!

Noul antrenor al Barcelonei a dezvaluit care ii sunt planurile.

Ronald Koeman a vorbit despre ce intentioneaza sa faca la echipa inca din prima zi, insa el continua sa dea indicii cu privire la modul in care va arata Barcelona in sezonul urmator.

Intr-un interviu pentru NOS Voetbal, Koeman a vorbit despre Antoine Griezmann, comentand ca fostul tehnician, Quique Setien, nu l-a cunoscut indeajuns de bine pentru a-l folosi la adevarata sa valoare.

"Cu tot respectul, Griezmann nu este o extrema. Are nevoie sa joace acolo unde a jucat toata viata, unde isi pune toate calitatile sale in valoare. Cred ca acesta este cel mai important lucru pentru un antrenor: cunoasterea jucatorilor sai si posibilitatea de a obtine cat mai mult de pe urma lor, iar asta incepe prin a ii pune in pozitiile lor in teren", a declarat Koeman, avand idei foarte clare in legatura cu fotbalistii de pe Camp Nou.

Noul antrenor al Barcelonei a vorbit si despre Frenkie de Jong: "Ideea mea este ca Frenkie joaca asa cum a facut la Ajax si la echipa nationala a Olandei. Intr-o zi am fost la Barcelona pentru a viziona un meci si l-am vazut intr-o pozitie in care mi-am zis ca nu l-as pune niciodata.

Cand investesti intr-un jucator care a costat atat de multi bani, trebuie sa-l faci sa joace in pozitia sa, unde are eficienta asteptata de la el. Cred ca Frenkie a aratat deja la Ajax si la echipa nationala care este pozitia lui", a punctat Koeman.