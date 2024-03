Liverpool a stabilit prețul pentru Mohamed Salah! Cât valorează semnătura egipteanului

Sub contract cu Liverpool până în vara lui 2025, Salah se apropie de finalul aventurii sale la Anfield, iar clubul este hotărât să obțină o sumă substanțială pentru serviciile sale.

Cu speculații că negocierile contractuale nu vor ajunge la un acord, Liverpool este dispusă să accepte oferte de peste 100 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Salah, conform Fichajes.

Această mișcare indică faptul că relația dintre Salah și Liverpool ar putea ajunge la final după multe sezoane de succes.

Echipa Al Ittihad, care activează în prima ligă din Arabia Saudită, continuă să arate interes pentru achiziționarea lui Salah. Chiar dacă are 31 de ani, Salah rămâne un jucător valoros în lumea fotbalului, iar abilitatea sa de a marca goluri și de a crea oportunități îl face un obiectiv de dorit pentru echipe din întreaga lume.

????????️ Saudi negotiator is ready to get back in touch with Mohamed #Salah.

???? As told, the ???????? is still open to evaluate the opportunity to land in ????????.

⚠️ #AlIttihad and #AlHilal are always on his tracks, but it cannot be excluded that other Saudi clubs will join the race. #LFC pic.twitter.com/7AFomgmz3B