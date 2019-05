Keylor Navas, OUT de la Real Madrid! A inceput revolutia lui Zidane pe Bernabeu

Real Madrid i-a transmis lui Keylor Navas sa-si gaseasca echipa!

Keylor Navas, titularul din poarta Realului in ultimii 5 ani, a fost anuntat de club ca Zidane nu va conta pe el in sezonul urmator. Navas va fi inlocuit de belgianul Thibaut Courtois, transferat pe 40 de milioane de euro!

Cei doi au impartit poarta madrilenilor in acest sezon, Courtois fiind titular in 35 de partide, in timp ce Navas a fost folosit de 20 de ori. Din sezonul urmator, Courtois va fi titularul postului si va juca in toate partidele daca va fi apt, anunta El Chiringuito TV din Spania.

Cel mai probabil, Navas isi va cauta o alta echipa, mai sustine sursa citata.

Keylor Navas are un palmares fabulos cu Real Madrid: titlul si Supercupa in 2017, trei trofee Champions League, de doua ori Supercupa si patru FIFA Club World Cup.



Real Madrid l-a ratat pe David De Gea!

Madrilenii l-au ratat pe David de Gea la limita in 2014, cand o problema la un fax a facut ca transferul sa nu fie inregistrat pana la expirarea perioadei de transferuri. Madrilenii au mai incercat sa-l ia pe portarul Spaniei, insa fara succes. Acum, De Gea are sanse mari sa mearga liber la PSG. Portarul crescut de Atletico a refuzat prelungirea cu United in repetate randuri, iar contractul sau expira in 2020. PSG a intrat pe fir si i-a propus un contract urias, a dezvaluit presa din Franta. In 2020 expira contractul lui Buffon cu campioana Frantei.

