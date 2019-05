HALEP - BERTENS 4-6 4-6 | Mai rar asa ceva! Momentul crucial al finalei de la Madrid: situatie IREALA in setul al doilea! Bertens a trimis in out, dar a luat punctul. VIDEO

Simona Halep nu s-a regasit in finala din capitala Spaniei si a pierdut trofeul si sansa de a redeveni numarul 1 mondial!

Un moment crucial din partida cu Bertens s-a consumat in game-ul 8 al setului secund, in care Bertens a trimis o minge afara, insa a castigat punctul. Explicatia arbitrei a fost aceea ca mingea a lovit-o pe Simona Halep in sold.

Astfel, in loc ca scorul sa fie 40-15 pentru Halep, pe serviciul olandezei, a fost 30-30.

Cu toate ca Simona a luptat pentru acel game, Bertens a reusit sa faca 5-3.

When you can't quite get out of the way ????????????@kikibertens @Simona_Halep #MMOPEN pic.twitter.com/TuMYzb4IyU